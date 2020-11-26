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Дзюба: «Созвонились с Черчесовым, обсудили игры сборной, он меня по-отечески пожурил»

26 Ноября 2020, 14:30,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что обсудил результаты сборной России и ситуацию вокруг национальной команды с её главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю», - цитирует Дзюбу Russia Today.

Напомним, что сборная России потерпела два поражения подряд в Лиге наций и упустила возможность выйти в лигу рангом выше. После этих результатов общественность стала активнее критиковать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Летом 2021 года наша сборная примет участие в чемпионате Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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Комментарии (5)
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0
pet an
26 Ноября 2020, 16:47

черчесов попросил орзлу пожалеть рукоблуда иногда раздвигать для артёмки ноги

1
crocodile
26 Ноября 2020, 14:41

"сыночек, шоб отныне руки тока на одеяле и вот"
а вообще Черчесов гениален. сам же отцепил Цзюбу от сборной и тут же заявил, что играем в ослабленном составе.
в Госдуму пора.

1
Кар Карыч
26 Ноября 2020, 14:49

Послом в Гондурас.

0
crocodile
26 Ноября 2020, 15:00

как вариант

1
Кар Карыч
26 Ноября 2020, 14:40

И по-отечески надрал попку...какая идиллия...)))

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