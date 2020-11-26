Дзюба: «Созвонились с Черчесовым, обсудили игры сборной, он меня по-отечески пожурил»

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26 Ноября 2020, 14:30,
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что обсудил результаты сборной России и ситуацию вокруг национальной команды с её главным тренером Станиславом Черчесовым.
«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю», - цитирует Дзюбу Russia Today.
Напомним, что сборная России потерпела два поражения подряд в Лиге наций и упустила возможность выйти в лигу рангом выше. После этих результатов общественность стала активнее критиковать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Летом 2021 года наша сборная примет участие в чемпионате Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов
черчесов попросил орзлу пожалеть рукоблуда иногда раздвигать для артёмки ноги
"сыночек, шоб отныне руки тока на одеяле и вот"
а вообще Черчесов гениален. сам же отцепил Цзюбу от сборной и тут же заявил, что играем в ослабленном составе.
в Госдуму пора.
Послом в Гондурас.
как вариант
И по-отечески надрал попку...какая идиллия...)))