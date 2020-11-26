Дзюба: «Созвонились с Черчесовым, обсудили игры сборной, он меня по-отечески пожурил»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что обсудил результаты сборной России и ситуацию вокруг национальной команды с её главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю», - цитирует Дзюбу Russia Today.

Напомним, что сборная России потерпела два поражения подряд в Лиге наций и упустила возможность выйти в лигу рангом выше. После этих результатов общественность стала активнее критиковать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Летом 2021 года наша сборная примет участие в чемпионате Европы.