Министр спорта РФ: «Не готов критиковать тренерский штаб сборной России»

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26 Ноября 2020, 14:19,
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал критику, которая обрушилась в адрес тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. В последнем матче наша национальная сборная потерпела поражение от сборной Сербии (0:5).
«Я не готов критиковать тренерский штаб. Футбол — командный вид деятельности, за результат отвечает вся команда, включая и тренеров, и спортсменов», - цитирует Матыцина sport24.
Последние результаты не позволили сборной России занять первое место в группе в Лиге наций.
Стоит отметить, что вчера Черчесов резко высказался об отдельных игроках сборной России в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Олег Матыцин
Что значит не готов? Если всё путём, то так и скажи. Вон Черданцев, лизнуть всегда готов. Или надо предварительно узнать мнение сверху?