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Министр спорта РФ: «Не готов критиковать тренерский штаб сборной России»

26 Ноября 2020, 14:19,

Global Look Press

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал критику, которая обрушилась в адрес тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. В последнем матче наша национальная сборная потерпела поражение от сборной Сербии (0:5).

«Я не готов критиковать тренерский штаб. Футбол — командный вид деятельности, за результат отвечает вся команда, включая и тренеров, и спортсменов», - цитирует Матыцина sport24.

Последние результаты не позволили сборной России занять первое место в группе в Лиге наций.

Стоит отметить, что вчера Черчесов резко высказался об отдельных игроках сборной России в эфире телеканала «Матч ТВ».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Олег Матыцин
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Комментарии (1)
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1
Юбор
26 Ноября 2020, 16:38

Что значит не готов? Если всё путём, то так и скажи. Вон Черданцев, лизнуть всегда готов. Или надо предварительно узнать мнение сверху?

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