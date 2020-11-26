Министр спорта РФ: «Не готов критиковать тренерский штаб сборной России»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал критику, которая обрушилась в адрес тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. В последнем матче наша национальная сборная потерпела поражение от сборной Сербии (0:5).

«Я не готов критиковать тренерский штаб. Футбол — командный вид деятельности, за результат отвечает вся команда, включая и тренеров, и спортсменов», - цитирует Матыцина sport24.

Последние результаты не позволили сборной России занять первое место в группе в Лиге наций.

Стоит отметить, что вчера Черчесов резко высказался об отдельных игроках сборной России в эфире телеканала «Матч ТВ».