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Соболев рассказал, когда вернётся на поле

26 Ноября 2020, 13:47,

Global Look Press

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о восстановлении после операции на колене.

«Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть», - цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев получил повреждение в расположении сборной России. С критикой в адрес врачей сборной высказались владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

23-летний Соболев в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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