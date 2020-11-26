ЭСК РФС: Карасёв ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала итоги заседания Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

ЭСК вынесла решение по эпизоду с пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом» (2:2).

«Карасёв ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча. Инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата», - говорится в заявлении.

Что касается матча между «Локомотивом» и «Арсеналом» (1:0), после которого представители тульского клуба попросили комиссию оценить работу Алексея Сухого, то решения с назначением пенальти в ворота «Арсенала» и не назначением одиннадцатиметрового удара в ворота «Локомотива» были верными.