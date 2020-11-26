Лазович: «После того, что Широков сделал для России, он не заслужил такого осуждения»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович высказался о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове.

«Лучший российский футболист за все время. По-настоящему открытый и душевный человек. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения», - цитирует Лазовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Широков летом избил арбитра во время матча любительского турнира после того, как судья показал ему красную карточку. В сентябре в отношении Широкова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений».