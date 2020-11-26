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Лазович: «После того, что Широков сделал для России, он не заслужил такого осуждения»

26 Ноября 2020, 13:14,

fratria.ru

Экс-футболист петербургского «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович высказался о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове.

«Лучший российский футболист за все время. По-настоящему открытый и душевный человек. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения», - цитирует Лазовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Широков летом избил арбитра во время матча любительского турнира после того, как судья показал ему красную карточку. В сентябре в отношении Широкова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Широков, Данко Лазович
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
26 Ноября 2020, 13:24

никакие заслуги не дают права избивать человека , тем более из за карточки какой то

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