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Евсеев – о работе в «Амкаре»: «У того клуба была душа»

26 Ноября 2020, 12:32,

ФК "Локомoтив"

Экс-наставник «Амкара» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о работе в пермском клубе. Евсеев выложил фотографию из ресторана, на которой запечатлены бывшие футболисты и тренеры «Амкара», в их число вошли – Гаджиев, Маслов, Джикия.

«И посмеялись, и душевно поговорили о том, как чья судьба сложилась. У того «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни», - написал Евсеев в «Инстаграме».

Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую он покинул в октябре нынешнего года, к этому моменту башкирский клуб занимал лишь пятнадцатое место РПЛ. Отметим, что на данный момент «Уфа» и вовсе опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Амкар, Вадим Евсеев
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