Евсеев – о работе в «Амкаре»: «У того клуба была душа»

Экс-наставник «Амкара» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о работе в пермском клубе. Евсеев выложил фотографию из ресторана, на которой запечатлены бывшие футболисты и тренеры «Амкара», в их число вошли – Гаджиев, Маслов, Джикия.

«И посмеялись, и душевно поговорили о том, как чья судьба сложилась. У того «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни», - написал Евсеев в «Инстаграме».

Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую он покинул в октябре нынешнего года, к этому моменту башкирский клуб занимал лишь пятнадцатое место РПЛ. Отметим, что на данный момент «Уфа» и вовсе опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице.