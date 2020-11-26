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Попов стал спортивным директором «Спартака»

26 Ноября 2020, 12:15,

Global Look Press

Дмитрий Попов стал спортивным директором «Спартака».

«Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!» - говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

Попов уже работал спортивным директором «красно-белых» с 2008 по 2016 годы. Будучи футболистом, Попов сыграл 104 матча за «Спартак» и забил восемь голов.

«Спартак» после пятнадцати туров с 29-ю очками занимает третье место в российской Премьер-лиге, отставая от лидера всего лишь на три зачетных балла.

В воскресенье, 29 ноября, «Спартак» примет на своем поле «Ротор», начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Попов
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