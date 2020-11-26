|
26 Ноября 2020, 12:15,
|
|
Дмитрий Попов стал спортивным директором «Спартака».
«Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!» - говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.
Попов уже работал спортивным директором «красно-белых» с 2008 по 2016 годы. Будучи футболистом, Попов сыграл 104 матча за «Спартак» и забил восемь голов.
«Спартак» после пятнадцати туров с 29-ю очками занимает третье место в российской Премьер-лиге, отставая от лидера всего лишь на три зачетных балла.
В воскресенье, 29 ноября, «Спартак» примет на своем поле «Ротор», начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Дмитрий Попов