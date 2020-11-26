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Нападающий «Зенита» отреагировал на смерть Марадоны

26 Ноября 2020, 08:01,

Global Look Press

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси, выступающий за петербургский «Зенит», отреагировал на смерть легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Прощай, звезда мирового футбола. Спасибо тебе за то, что поднял Аргентину на вершину. Никогда тебя не забудем», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

Марадона ушел из жизни в среду, 25-го ноября. Диего было 60 лет. Легенда сборной Аргентины скончался из-за остановки сердца.

Марадона провел в составе национальной команды 91 поединок, отметившись 34 забитыми мячами. В 1986 году нападающий вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, состоявшийся в Мексике.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона, Себастьян Дриусси
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