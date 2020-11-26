​Кто был лучшим защитником в первом круге чемпионата России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает выделять лучших футболистов первого круга чемпионата России. Мы уже выяснили, кто был лучшим среди вратарей, а теперь переходим к следующей линии поля – линии обороны.

Третью строчку в списке лучших защитников первого круга Премьер-лиги по версии нашего сетевого издания занимает Деян Ловрен. Опытный хорват не просто заменил Бранислава Ивановича в центре обороны, а стал настоящим лидером «Зенита» и уже даже успел примерить капитанскую повязку. Ловрен в первом круге чемпионата отыграл двадцать девять таймов из тридцати и даже отметился двумя голами – в матчах против «Ростова» и «Ахмата».

Среди других статистических показателей, подчёркивающих важность Ловрена для «Зенита», отметим 56 выигранных верховых единоборств. По этому компоненту среди защитников чемпионата России у Деяна второе место. Трансфер хорватского футболиста селекционеры питерского клуба однозначно должны занести себе в актив.

Второе место мы отдаём Роману Евгеньеву из «Динамо». Московская команда здорово себя показала в первом круге и по праву занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» входят в тройку команд с наименьшим количеством пропущенных мячей. Вклад Евгеньева в надёжность «Динамо» у своих ворот сложно переоценить. Защитник отыграл бы без замен во всех играх, если бы не удаление в дерби с ЦСКА, из-за которого он не завершил тот матч и пропустил следующий.

Продолжая подкреплять наш выбор статистическими показателями, скажем, что Евгеньев является лучшим защитником Премьер-лиги по количеству перехватов – 44. Наиболее запоминающимся для Евгеньева в первом круге стало недавнее дерби Москвы против «Локомотива». В отсутствии Антона Шунина он вышел с капитанской повязкой, забил гол и отдал голевую передачу, а команда разгромила соперника со счётом 5:1.

Лучшим же защитником первого круга чемпионата мы считаем Айртона. Бразилец – настоящий двигатель и лидер «Спартака», отыгравший все пятнадцать матчей от свистка до свистка. В схеме с тремя центральными защитниками Айртон имеет широкие функции. Он приносит много пользы не только при подключении к атакам, но и при обороне.

Среди защитников Айртон занимает второе место по количеству отборов мяча – 37. При этом бразильский футболист «Спартака» имеет в активе 19 заблокированных передач, что очень важно для флангового защитника. В чемпионате России среди игроков оборонительной линии никто не заблокировал больше пасов. Если для Евгеньева памятным в первом круге стал матч против «Локомотива», то для Айртона – матч против «Тамбова». Бразилец оформил дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:0.