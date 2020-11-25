Кто был лучшим вратарём первого круга чемпионата России

Первый круг чемпионата России остался позади, и самое время подвести какие-то промежуточные итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» начинает серию материалов о лучших футболистах первой половины сезона. Для начала выясним, кто же был номером один среди голкиперов.

Третье место в нашем рейтинге лучших вратарей первого круга занимает Матвей Сафонов. Да, в тринадцати проведённых матчах 21-летний игрок «Краснодара» пропустил 18 голов, но здесь во многом сказался спад команды Мурада Мусаева в целом, из-за которого команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Если же абстрагироваться от положения «Краснодара», то Матвей Сафонов в Премьер-лиге был хорош. Он сделал 53 сэйва и по этому показателю располагается на пятой позиции. 4 из этих пятидесяти трёх сэйвов Сафонов сделал после ударов из пределов вратарской площади. Больше сэйвов со столь близкой дистанции нет ни у кого в Премьер-лиге.

Второе место мы отдаём Александру Максименко. Страж ворот «Спартака» был надёжен на последнем рубеже обороны, о чём говорят статистические показатели. Максименко в первом круге сделал 57 сэйвов. Больше только у Александра Беленова и Сергея Рыжикова, однако и ударов по воротам соответственно «Тамбова» и «Уфы» наносится на порядок больше, что тоже нужно учитывать.

Максименко пропустил 16 голов – больше, чем, допустим, Антон Шунин из «Динамо» и Михаил Кержаков из «Зенита», но «Спартак» в обороне смотрелся похуже, поэтому роль вратаря оказалась более заметной. Это видно не только сэйвам, но ещё и по другому показателю. «Спартак» в среднем допускает 12,9 ударов за игру по своим воротам. Только у шести клубов этот показатель более высокий. «Зенит» же и «Динамо» входят в тройку лучших по этому критерию. Вот почему Шунина и Кержакова не оказалось в нашей тройке. Завершая разговор о Максименко, отметим, что он совершил больше всех сэйвов после ударов из пределов штрафной площадки – 35.

А первое место мы отдаём Игорю Акинфееву. Голкипер ЦСКА в свои 34 года раз за разом продолжает доказывать, что является лучшим российским игроком своего амплуа, поэтому разговоры о возможном его возвращении в национальную сборную перед чемпионатом Европы не прекращаются. Тем более что проблемы на последнем рубеже у сборной России действительно есть, мы видели это в Лиге наций.

ЦСКА по среднему количеству допускаемых ударов по своим воротам является соседом «Спартака» с показателем в 12,5. Тем не менее, именно «армейцы» в первом круге пропустили меньше всех – всего 11 голов. Это лишний раз подчёркивает уровень Акинфеева, сыгравшего во всех играх.

Акинфеев совершил 50 сэйвов. Это шестой показатель среди вратарей Премьер-лиги, но самое малое количество пропущенных голов и четыре сэйва из пределов вратарской площади (больше нет ни у одного вратаря) вкупе с лидерскими качествами лучшей команды первого круга чемпионата выдвинули Акинфеева на вершину нашего рейтинга.