​Федун ответил, может ли «Спартак» перестать отпускать игроков в сборную России

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25 Ноября 2020, 17:22,
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Владельцу «Спартака» Леониду Федуну был задан вопрос о том, может ли клуб больше не отпускать игроков в сборную России.
«Это невозможно, есть ФИФА и возможность дисквалификации», - рассказал Федун sport24.
Ранее Федун выразил недовольство ситуацией, которая возникла с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. По возвращению из лагеря сборной футболисту понадобилась операция. При этом Федун предупреждал Станислава Черчесова о проблемах Соболева с мениском.
Напомним, сборная Россия провалила концовку сезона в Лиге наций и в итоге финишировала ниже Венгрии, упустив возможность попасть в дивизион А турнира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сборная России, Леонид Федун