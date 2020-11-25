​Федун ответил, может ли «Спартак» перестать отпускать игроков в сборную России

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну был задан вопрос о том, может ли клуб больше не отпускать игроков в сборную России.

«Это невозможно, есть ФИФА и возможность дисквалификации», - рассказал Федун sport24.

Ранее Федун выразил недовольство ситуацией, которая возникла с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. По возвращению из лагеря сборной футболисту понадобилась операция. При этом Федун предупреждал Станислава Черчесова о проблемах Соболева с мениском.

Напомним, сборная Россия провалила концовку сезона в Лиге наций и в итоге финишировала ниже Венгрии, упустив возможность попасть в дивизион А турнира.