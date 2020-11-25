«Многие считают Черчесова физруком»: ЦСКА опубликовал заявление о тренере сборной России

ЦСКА выразил удивление интервью главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова посредством заявления на своём официальном сайте.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении», - подчёркивается в заявлении ЦСКА. В клубе недовольны тем, что наставник сборной переходит на личности и даже оскорбляет их. «Армейцы» отмечают, что в отношении их клуба это случается не впервые.

Далее в своём заявлении ЦСКА переходит в атаку по отношению к Черчесову.

«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», - написано на сайте ЦСКА. Клуб отмечает, что взгляды Черчесова и футбольной общественности на некоторые вещи отличаются.

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