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«Многие считают Черчесова физруком»: ЦСКА опубликовал заявление о тренере сборной России

25 Ноября 2020, 15:55,

Евро-Футбол.Ру

ЦСКА выразил удивление интервью главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова посредством заявления на своём официальном сайте.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении», - подчёркивается в заявлении ЦСКА. В клубе недовольны тем, что наставник сборной переходит на личности и даже оскорбляет их. «Армейцы» отмечают, что в отношении их клуба это случается не впервые.

Далее в своём заявлении ЦСКА переходит в атаку по отношению к Черчесову.

«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», - написано на сайте ЦСКА. Клуб отмечает, что взгляды Черчесова и футбольной общественности на некоторые вещи отличаются.

«Я не я, и лошадь не моя»: Как Черчесов прилюдно «убивает» сборную России
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (9)
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0
fleafil
25 Ноября 2020, 17:12

сначала выпихнул всех в молодежку, потом говорит, что молодые никак себя не проявляют. Черчесов- это тренер, который похоронит молодых игроков. Чем быстрее он уйдет, тем будет лучше.

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White_Shark
25 Ноября 2020, 17:08

Ой, ну это уже лишнее. Давайте мы сейчас все переругаемся из-за неудачных игр сборной. Клубы с тренером, тренер с игроками - и тогда нам вообще будет крышка.
Пора бы отбросить эмоции и немного всем продышаться. А то сейчас ещё кто-нибудь что-то лишнее ляпнет.

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qawas
25 Ноября 2020, 16:28
На ютюбе глянь! Виноваты все кроме мега тренера Черчесова!
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Zenituwka
25 Ноября 2020, 16:06

Где интервью можно увидеть? Столько кипиша, а не понятно из-за чего.

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rygen
25 Ноября 2020, 16:40

Если вкратце:
Слуцкий говорил: " Я г**но и команда г**вно, мы все г**вно"
Черчесов говорит: " Я не в чем не виноват, молодые игроки г**вно"
Ну это очень обобщенно)

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Zenituwka
25 Ноября 2020, 16:45

Ну так это в принципе недалеко от истины. А на правду не обижаются.

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rygen
25 Ноября 2020, 16:53

Черчесов говорит половину правды))

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Zenituwka
25 Ноября 2020, 17:07

87% )))

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Leonardis
25 Ноября 2020, 16:03

О чем вы, ну какой из Черчеса тренер...

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