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Крыховяк: «В центре Москвы ощущение такое, будто ты в диснеевском мультике»

25 Ноября 2020, 15:24,

Global Look Press

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью пресс-службе УЕФА поделился своими впечатлениями от Москвы. Польский футболист отметил, что Москва нравится ему сильнее, чем Санкт-Петербург, хотя раньше он слышал много хорошего о северной столице.

«Когда находишься в центре Москвы, на Красной площади, где Кремль и собор Василия Блаженного, ощущение такое, словно ты в диснеевском мультике. Это восхитительно, просто невероятно», - высказался Крыховяк.

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. За этот период поляк провёл за московский клуб 88 матчей, в которых записал на свой счёт четырнадцать голов и девять результативных передач на партнёров.

В среду «Локомотив» в Лиге чемпионов проведёт гостевой поединок против «Атлетико». Игра стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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