​«Спартак» показал старый-новый имидж Ларссона

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25 Ноября 2020, 14:38,
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон снова сменит имидж. Шведский футболист решил вернуть старую причёску, о чём сообщила пресс-служба клуба в Twitter.
«Вы просили! Ждали! Хотели!» - говорится в сообщении «Спартака».
Вы просили! Ждали! Хотели!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Возвращение той самой причёски Джорди @JordanLarsson17 pic.twitter.com/Z2I95aB6ZS
23-летний Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Если брать сезон 2020/2021, то швед провёл за «красно-белых» пятнадцать матчей, в который забил шесть голов и четырежды ассистировал партнёрам.
После первого круга чемпионата России «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» на три очка отстают от лидирующего ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон