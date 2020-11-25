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​«Спартак» показал старый-новый имидж Ларссона

25 Ноября 2020, 14:38,

Global Look Press

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон снова сменит имидж. Шведский футболист решил вернуть старую причёску, о чём сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

«Вы просили! Ждали! Хотели!» - говорится в сообщении «Спартака».

 

23-летний Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Если брать сезон 2020/2021, то швед провёл за «красно-белых» пятнадцать матчей, в который забил шесть голов и четырежды ассистировал партнёрам.

После первого круга чемпионата России «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» на три очка отстают от лидирующего ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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