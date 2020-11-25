У Дзагоева сомнительный тест на коронавирус

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сдал сомнительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал наставник команды Виктор Ганчаренко.

Что касается Константина Кучаева и Вадима Карпова, которые тоже пропустили предыдущий матч против «Сочи» в чемпионате России, то они испытывали проблемы из-за прошлых травм, рассказал тренер московских армейцев.

В четверг, двадцать шестого ноября, ЦСКА сыграет против «Фейеноорда» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Москве и стартует в 20:55 по местному времени.