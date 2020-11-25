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Дело Широкова рассмотрят 4 декабря в общем порядке

25 Ноября 2020, 11:09,

ФК "Краснодар"

Судебное заседание по делу бывшего полузащитника национальной сборной России Романа Широкова перенесено на пятницу, четвертое декабря. Суд рассмотрит дело в общем порядке.

Экс-полузащитника «Зенита», ЦСКА и «Спартака» обвиняют в избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любителей, состоявшегося прошлым летом. Инцидент произошел в августе. Роман напал на судью, ударив его кулаком в лицо, после чего пытался атаковать его ногами.

Широков проходит по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Максимальное наказание подразумевает лишение свободы сроком на два года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков
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