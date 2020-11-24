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Черчесов: «Миранчуки, Головин, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать»

24 Ноября 2020, 20:34,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко высказался о молодых российских футболистах.

«Миранчуки, Головин, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче сборная России потерпела поражение от сборной Сербии (0:5) в рамках группового этапа Лиги наций.

Отметим, что в активе Алексея Миранчука к 25 годам 28 матчей за сборную, в которых он забил пять голов.

Антон Миранчук успел сыграть лишь девятнадцать матчей за сборную и отметился тремя голами.

Что касается Головина, то он принял участие в 33 матчах и забил пять голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Станислав Черчесов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
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Комментарии (2)
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0
sierge
24 Ноября 2020, 21:13
Поплыл Стас, я думаю он спекся и мне его не жаль
0
Кар Карыч
24 Ноября 2020, 21:08

Отпустите этого муд.ка домой чай пить! Только навсегда, чтобы не вонял!

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