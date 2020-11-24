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​«Спартак» потребует за Крала 18 млн евро

24 Ноября 2020, 18:16,

twitter.com

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал входит в сферу интересов «Вест Хэма». Об этом в Twitter сообщает журналист Артур Петросян, который освещает российский футбол для целого ряда известных зарубежных изданий.

По данным источника, «Спартак» продаст Крала не менее, чем за 18 миллионов евро. В прошлом году московский клуб приобрёл чешского футболиста за двенадцать миллионов.

Алекс Крал в этом сезоне провёл за «Спартак» шестнадцать матчей в чемпионате и Кубке России. В них чех записал на свой счёт два результативных паса.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Алекса Крала в 8 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Алекс Крал
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