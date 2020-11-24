​«Кальяри» заинтересовался защитником «Сочи»

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24 Ноября 2020, 17:54,
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Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов входит в сферу интересов «Кальяри». Как сообщает TuttoMercatoWeb, итальянский клуб может попробовать приобрести 29-летнего защитника уже в зимнее трансферное окно.
Ибрагим Цаллагов перебрался в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. В настоящий момент эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в 1,8 миллиона евро.
В сезоне 2020/2021 Ибрагим Цаллагов принял участие в четырнадцати матчах «Сочи» в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями защитник не отмечался.
На текущий момент «Кальяри» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кальяри, Сочи, Ибрагим Цаллагов, Трансферы футбола - зима 2021