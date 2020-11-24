​«Кальяри» заинтересовался защитником «Сочи»

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов входит в сферу интересов «Кальяри». Как сообщает TuttoMercatoWeb, итальянский клуб может попробовать приобрести 29-летнего защитника уже в зимнее трансферное окно.

Ибрагим Цаллагов перебрался в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. В настоящий момент эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в 1,8 миллиона евро.

В сезоне 2020/2021 Ибрагим Цаллагов принял участие в четырнадцати матчах «Сочи» в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями защитник не отмечался.

На текущий момент «Кальяри» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.