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​«Зенит» занимает 4 место по стоимости состава среди клубов не из топ-5 лиг Европы

24 Ноября 2020, 16:57,

Global Look Press

Авторитетный портал transfermarkt представил таблицу стоимости составов клубов, не входящих в топовую пятёрку лиг Европы.

Самый дорогой состав имеет «Бенфика» - 302,7 миллиона евро. На второе месте располагается «Аякс» (291,5 миллиона евро), а тройку замыкает «Порту» (255 миллионов евро).

На четвёртой строчке располагается питерский «Зенит», состав которого эксперты оценивают в 180,3 миллиона евро. ЦСКА занимает девятое место (138,2 миллиона евро),  «Краснодар» - тринадцатое (116 миллионов евро), «Спартак» - семнадцатое (107,1 миллиона евро), а «Локомотив» - двадцать восьмое (84,3 миллиона евро).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
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