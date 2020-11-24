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​Карпин пошутил, посадив деревья с футболистами

24 Ноября 2020, 15:59,

Instagram

На территории «Ростов Арены» были посажены деревья. Активное участие в этом приняли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, а также футболисты команды – Данил Глебов, Роман Тугарев и Данила Сухомлинов.

В комментариях в Instagram Карпин отметился эффектной шуткой, предложив вместо деревьев посадить кого-то из футболистов. «Может, толку было бы больше от них», - отметил наставник ростовчан.

Первый круг чемпионата России «Ростов» завершил на пятой позиции в турнирной таблице с шестиочковым отставанием от лидирующего ЦСКА. В ближайшем туре Премьер-лиги ростовчане сыграют против «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (2)
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3
jUMPER
24 Ноября 2020, 16:56

Ох шутник Валера...))) Кто же футболистов посадит...))) Они же у нас в стране памятники...)))

2
ингерман
24 Ноября 2020, 16:33

ай.. свежий анекдотц..
карпуха спрашивац у армянского радио - можно ли посадить фуцболиста..
армянское радио отвечает.. смотря кого-где и как..
- если в штрафной то лучше всего фон зе-болоцного
- если на дуню кулакову тут равных не будец зюбе
- если на зону кока с мамаем адназначна вне конкурса
- ну а тебя некуда да и незачем - один фиг брак на выходе.. )))

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