​Карпин пошутил, посадив деревья с футболистами

На территории «Ростов Арены» были посажены деревья. Активное участие в этом приняли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, а также футболисты команды – Данил Глебов, Роман Тугарев и Данила Сухомлинов.

В комментариях в Instagram Карпин отметился эффектной шуткой, предложив вместо деревьев посадить кого-то из футболистов. «Может, толку было бы больше от них», - отметил наставник ростовчан.

Первый круг чемпионата России «Ростов» завершил на пятой позиции в турнирной таблице с шестиочковым отставанием от лидирующего ЦСКА. В ближайшем туре Премьер-лиги ростовчане сыграют против «Динамо».