​Карпин пошутил, посадив деревья с футболистами

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24 Ноября 2020, 15:59,
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На территории «Ростов Арены» были посажены деревья. Активное участие в этом приняли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, а также футболисты команды – Данил Глебов, Роман Тугарев и Данила Сухомлинов.
В комментариях в Instagram Карпин отметился эффектной шуткой, предложив вместо деревьев посадить кого-то из футболистов. «Может, толку было бы больше от них», - отметил наставник ростовчан.
Первый круг чемпионата России «Ростов» завершил на пятой позиции в турнирной таблице с шестиочковым отставанием от лидирующего ЦСКА. В ближайшем туре Премьер-лиги ростовчане сыграют против «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
Ох шутник Валера...))) Кто же футболистов посадит...))) Они же у нас в стране памятники...)))
ай.. свежий анекдотц..
карпуха спрашивац у армянского радио - можно ли посадить фуцболиста..
армянское радио отвечает.. смотря кого-где и как..
- если в штрафной то лучше всего фон зе-болоцного
- если на дуню кулакову тут равных не будец зюбе
- если на зону кока с мамаем адназначна вне конкурса
- ну а тебя некуда да и незачем - один фиг брак на выходе.. )))