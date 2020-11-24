По три игрока «Спартака» и «Ростова» попали в символическую сборную 15-го тура РПЛ

|
24 Ноября 2020, 15:27,
|
|
«Матч Премьер» традиционно показал символическую сборную игрового дня в чемпионате России по версии Opta. В неё вошло по три футболиста «Спартака» и «Ростова» - москвичи в пятнадцатом туре сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а ростовчане обыграли «Рубин» (2:0).
В сборную попали такие игроки: Максименко («Спартак») – Маслов («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Гогуа («Ротор»), Дуглас Сантос («Зенит») – Глебов («Ростов)», Зобнин («Спартак»), Трошечкин («Химки») – Бурмистров («Сочи»), Байрамян («Ростов»), Кабелла («Краснодар»).
После первого круга лидером чемпионата России является ЦСКА.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Ростов, Роман Зобнин, Александр Максименко, Дуглас Сантос, Хорен Байрамян, Реми Кабелла, Никита Бурмистров, Седрик Гогуа, Александр Трошечкин, Максим Осипенко, Данил Глебов, Павел Маслов