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РФС отстранил двух арбитров из-за подозрения в организации договорных игр

24 Ноября 2020, 14:54,

Евро-Футбол.Ру

Тема судейства в российском футболе остаётся горячей. Российский футбольный союз подозревает двух арбитров в причастности к организации договорных игр. Речь идёт о Максиме Матюнине и Алексее Качанове. Они были отстранены от работы на время расследования, сообщили ТАСС в РФС.

В начале недели появилась информация о том, что указанные рефери прошли допрос в полиции.

Стоит отметить, что Максим Матюнин является братом известного по меркам РПЛ арбитра Алексея Матюнина. По ходу текущего сезона к качеству его работы были вопросы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Максим Матюнин, Алексей Качанов
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