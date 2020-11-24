РФС отстранил двух арбитров из-за подозрения в организации договорных игр

Тема судейства в российском футболе остаётся горячей. Российский футбольный союз подозревает двух арбитров в причастности к организации договорных игр. Речь идёт о Максиме Матюнине и Алексее Качанове. Они были отстранены от работы на время расследования, сообщили ТАСС в РФС.

В начале недели появилась информация о том, что указанные рефери прошли допрос в полиции.

Стоит отметить, что Максим Матюнин является братом известного по меркам РПЛ арбитра Алексея Матюнина. По ходу текущего сезона к качеству его работы были вопросы.