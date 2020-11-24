Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 33-летний полузащитник сообщил посредством социальной сети.

«Исполнился год, как коронавирус охватил мир. Многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное. Теперь новая тема споров - вакцины. Мое мнение положительное на этот счет», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Тарасов провел семь матчей, не отметившись голами и результативными передачами.

По итогам 15 сыгранных туров «Рубин» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России подопечные Леонида Слуцкого проведут против московского ЦСКА. Матч пройдет в Казани 29-го ноября.