Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса

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24 Ноября 2020, 11:57,
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Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 33-летний полузащитник сообщил посредством социальной сети.
«Исполнился год, как коронавирус охватил мир. Многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное. Теперь новая тема споров - вакцины. Мое мнение положительное на этот счет», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Тарасов провел семь матчей, не отметившись голами и результативными передачами.
По итогам 15 сыгранных туров «Рубин» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России подопечные Леонида Слуцкого проведут против московского ЦСКА. Матч пройдет в Казани 29-го ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дмитрий Тарасов
ай ресурс нашол себе ровню (если печатает мнение) с ай-ку-ку - 20.. )))
Чувствуется, я знаю, кто через несколько лет будет главой РФС или Минспорта...
Однако,обещали вакцинацию в России начать в ноябре...А на дворе скоро декабрь и тишина.
Но,зато уже посчитали,сколько миллиардов заработают на поставке вакцины за рубеж.Видимо,свое население передумали вакцинировать..А зачем? Пусть мрут,ничего,бабы еще нарожают(с)
Пообещают пообещать снова, делов то)
ага,ага,прошли те времена! заставишь сейчас баб рожать!..
ай бро не пазорьси.. перефразируя известную фразеому скажу как есть начестоту - то шо они не рожаюц это не их вина это наша недорабоцка.. повсемесна должна вестись борьба с кулаком и растратчиками семенного фонда.. некоторые ужэ это ошшутили.. )))
Так приезжие из Ср.Азии не плохо рожают.