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Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса

24 Ноября 2020, 11:57,

ФК "Локомотив"

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 33-летний полузащитник сообщил посредством социальной сети.

«Исполнился год, как коронавирус охватил мир. Многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное. Теперь новая тема споров - вакцины. Мое мнение положительное на этот счет», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Тарасов провел семь матчей, не отметившись голами и результативными передачами.

По итогам 15 сыгранных туров «Рубин» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России подопечные Леонида Слуцкого проведут против московского ЦСКА. Матч пройдет в Казани 29-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Тарасов
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Комментарии (7)
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0
ингерман
24 Ноября 2020, 13:47

ай ресурс нашол себе ровню (если печатает мнение) с ай-ку-ку - 20.. )))

1
White_Shark
24 Ноября 2020, 12:31

Чувствуется, я знаю, кто через несколько лет будет главой РФС или Минспорта...

0
ILLNAT
24 Ноября 2020, 12:15

Однако,обещали вакцинацию в России начать в ноябре...А на дворе скоро декабрь и тишина.
Но,зато уже посчитали,сколько миллиардов заработают на поставке вакцины за рубеж.Видимо,свое население передумали вакцинировать..А зачем? Пусть мрут,ничего,бабы еще нарожают(с)

0
slain
24 Ноября 2020, 13:07

Пообещают пообещать снова, делов то)

1
zurukuk
24 Ноября 2020, 12:24

ага,ага,прошли те времена! заставишь сейчас баб рожать!..

0
ингерман
24 Ноября 2020, 14:00

ай бро не пазорьси.. перефразируя известную фразеому скажу как есть начестоту - то шо они не рожаюц это не их вина это наша недорабоцка.. повсемесна должна вестись борьба с кулаком и растратчиками семенного фонда.. некоторые ужэ это ошшутили.. )))

0
ILLNAT
24 Ноября 2020, 13:43

Так приезжие из Ср.Азии не плохо рожают.

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