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Милонов: «Прошу проявить милосердие к Широкову, время жестокости уже прошло»

24 Ноября 2020, 11:22,

fratria.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, которого обвиняют в избиении судью во время любительского турнира, состоявшегося минувшим летом.

«Призываю к милосердию. Не хочу, чтобы его посадили в тюрьму. Прошу проявить милосердие и снисхождение к нему. Время жестокости уже прошло», - передает слова Милонова издание Sport24.

Инцидент произошел в августе нынешнего года. Во время поединка любительского турнира Широков напал на рефери Никиту Данченкова, ударив его кулаком в лицо.

Бывший футболист проходит по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Максимальное наказание подразумевает лишение свободы сроком на два года. Заседание суда по этому делу состоится в среду, 25-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков, Виталий Милонов
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