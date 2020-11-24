Канделаки рассказала, как происходит выбор матчей РПЛ для трансляции на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поведала о том, как выбираются матчи чемпионата России для трансляции на федеральном канале.

«Это определяется договором, который подписываем с правообладателем. В эфире в равной степени должны присутствовать все команды. Поэтому из тура в тур мы не можем показывать матчи с участием «Спартака», «Зенита» или ЦСКА», - приводит слова Канделаки издание Sport24.

После 15 сыгранных туров чемпионата России московский ЦСКА лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 32 набранных очка. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (31). Третьим идет столичный «Спартак», который набрал 29 баллов.