Канделаки: «Рейтинг «эль класико» не идёт ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что российская аудитория с большим интересом смотрит матчи РПЛ, нежели поединки ведущих европейских чемпионатов.

«Наш чемпионат смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Рейтинг «эль класико» не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак», - приводит слова Канделаки издание Sport24.

В чемпионате России команды провели 15 туров. Лидирует в турнирной таблице московский ЦСКА, набравший 32 очка. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» с 31 баллов. Тройку лидеров замыкает столичный «Спартак» (29).