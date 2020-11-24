Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Канделаки: «Рейтинг «эль класико» не идёт ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак»

24 Ноября 2020, 10:41,

Instagram

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что российская аудитория с большим интересом смотрит матчи РПЛ, нежели поединки ведущих европейских чемпионатов.

«Наш чемпионат смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Рейтинг «эль класико» не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак», - приводит слова Канделаки издание Sport24.

В чемпионате России команды провели 15 туров. Лидирует в турнирной таблице московский ЦСКА, набравший 32 очка. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» с 31 баллов. Тройку лидеров замыкает столичный «Спартак» (29).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тина Канделаки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Plahotnikov Eugene
24 Ноября 2020, 11:15

еще не открыл новость дабы понять с чем же там не идет в сравнение, но был уже уверен что это речь про великий росиський футбол!

0
bowman
24 Ноября 2020, 11:03

Буду краток. Дура.

0
White_Shark
24 Ноября 2020, 11:23

Критикуешь, поясняй. Приведи рейтинги, исследования аудитории. Не можешь? Может сам дурак?)
Если не знаешь, с чего начать, то вот тебе первый исследуемый - я с огромным удовольствем вместо симулянтского эль классико гляну Спартак-Зенит, не являясь фанатом ни тех, ни других, ибо там эмоции, игра, страсть. Запиши.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола