Канделаки: «Рейтинг «эль класико» не идёт ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак»

|
24 Ноября 2020, 10:41,
|
|
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что российская аудитория с большим интересом смотрит матчи РПЛ, нежели поединки ведущих европейских чемпионатов.
«Наш чемпионат смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Рейтинг «эль класико» не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» - «Спартак», - приводит слова Канделаки издание Sport24.
В чемпионате России команды провели 15 туров. Лидирует в турнирной таблице московский ЦСКА, набравший 32 очка. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» с 31 баллов. Тройку лидеров замыкает столичный «Спартак» (29).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тина Канделаки
еще не открыл новость дабы понять с чем же там не идет в сравнение, но был уже уверен что это речь про великий росиський футбол!
Буду краток. Дура.
Критикуешь, поясняй. Приведи рейтинги, исследования аудитории. Не можешь? Может сам дурак?)
Если не знаешь, с чего начать, то вот тебе первый исследуемый - я с огромным удовольствем вместо симулянтского эль классико гляну Спартак-Зенит, не являясь фанатом ни тех, ни других, ибо там эмоции, игра, страсть. Запиши.