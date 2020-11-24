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Аленичев: «Наши футболисты не едут в Европу, потому что в России больше платят»

24 Ноября 2020, 10:33,

fratria.ru

Экс-футболист московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, почему российские футболисты не хотят переезжать за границу.

«Хотелось бы, чтобы побольше россиян уезжали в Европу. Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше», - рассказал Дмитрий в интервью на Youtube-канале «Красава».

Напомним, что в составе «Порту» Аленичев стал победителем Кубка УЕФА в 2003-м году и триумфатором Лиги чемпионов в 2004-м.

В 2010-м году он начал тренерскую карьеру. Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который специалист покинул в прошлом году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Аленичев
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Комментарии (1)
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bowman
24 Ноября 2020, 10:52

Ясен пень. У нас тьма футболистов по которым плачут гранды, но они не хотят пацанам платить достойную зп. В отместку наши рвут их в евро кубках. Пусть локти кусают скупердяи.

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