Аленичев: «Наши футболисты не едут в Европу, потому что в России больше платят»

Экс-футболист московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, почему российские футболисты не хотят переезжать за границу.

«Хотелось бы, чтобы побольше россиян уезжали в Европу. Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше», - рассказал Дмитрий в интервью на Youtube-канале «Красава».

Напомним, что в составе «Порту» Аленичев стал победителем Кубка УЕФА в 2003-м году и триумфатором Лиги чемпионов в 2004-м.

В 2010-м году он начал тренерскую карьеру. Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который специалист покинул в прошлом году.