Орлов назвал форварда «Спартака», на которого должны равняться другие нападающие РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал нападающего РПЛ, с которого должны брать пример другие атакующие игроки.

«Выделю Ларссона, он очень похож на своего отца. Джордан умеет забить ударом разной силы - и подрезкой, и как-то иначе. Нужно у него учиться. Форвард должен забивать из любых ситуаций», - заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 23-летний шведский нападающий провел 15 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

Джордан перебрался в «Спартак» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года.