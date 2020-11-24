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Орлов назвал форварда «Спартака», на которого должны равняться другие нападающие РПЛ

24 Ноября 2020, 08:23,

twitter.com

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал нападающего РПЛ, с которого должны брать пример другие атакующие игроки.

«Выделю Ларссона, он очень похож на своего отца. Джордан умеет забить ударом разной силы - и подрезкой, и как-то иначе. Нужно у него учиться. Форвард должен забивать из любых ситуаций», - заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 23-летний шведский нападающий провел 15 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

Джордан перебрался в «Спартак» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Геннадий Орлов, Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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bowman
24 Ноября 2020, 10:58

Джордану до папки как до Китая, так что похожи они только лицом и фамилией, но не как не игрой)))

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