Добровольский: «Мне предлагали выступать за сборную Италии»

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23 Ноября 2020, 22:25,
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Победители Лиги чемпионов в составе «Марселя» Игорь Добровольский рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Италии.
«В принципе, так как я украинец, рожденный в Советском Союзе в Украине, я должен был выбрать - или Россия, или Украина. Но единственное предложение, которое у меня было - это сборная Италии!» - сказал Добровольский в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в «Ютубе».
В Италии Добровольский выступал за «Дженоа».
В активе бывшего полузащитника двадцать пять матчей за сборную СССР и восемнадцать матчей за сборную России.
На данный момент Добровольский возглавляет молдавский клуб «Динамо-Авто», тренерскую карьеру он начал в 2005 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Игорь Добровольский
О как. А я всё время думал,что он молдованин