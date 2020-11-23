Добровольский: «Мне предлагали выступать за сборную Италии»

Победители Лиги чемпионов в составе «Марселя» Игорь Добровольский рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Италии.

«В принципе, так как я украинец, рожденный в Советском Союзе в Украине, я должен был выбрать - или Россия, или Украина. Но единственное предложение, которое у меня было - это сборная Италии!» - сказал Добровольский в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в «Ютубе».

В Италии Добровольский выступал за «Дженоа».

В активе бывшего полузащитника двадцать пять матчей за сборную СССР и восемнадцать матчей за сборную России.

На данный момент Добровольский возглавляет молдавский клуб «Динамо-Авто», тренерскую карьеру он начал в 2005 году.