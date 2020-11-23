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Семёнов заболел ангиной

23 Ноября 2020, 21:50,

Global Look Press

Защитник Андрей Семёнов, выступающий за грозненский «Ахмат», заболел ангиной.

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», Семёнов пропустил сегодняшнюю тренировку клуба. Помимо этого, по индивидуальной программе занимался защитник Марат Быстров. Отмечается, что оба футболиста могут успеть восстановиться к ближайшему матчу грозненского клуба.

В субботу, 28 ноября, «Ахмат» на своем поле примет московский «Локомотив», начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

После пятнадцати туров грозненцы с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат, Андрей Семёнов, Марат Быстров
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