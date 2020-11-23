Мещеряков: «Не ухожу из «Локомотива», некоторым товарищам бы фантастику писать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в очередной раз опроверг слухи об уходе из клуба.

«Не ухожу из «Локомотива». Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать», - цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Мещеряков покинет «Локомотив». А болельщики «железнодорожников» активно требуют увольнения Мещерякова и генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

После пятнадцати туров «Локомотив» с 24-мя очками занимает восьмое место в чемпионате России.