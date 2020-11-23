Москалёв ошибся, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Зенитом»

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23 Ноября 2020, 12:10,
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Прошло заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На ней было рассмотрено решение судьи Владимира Москалёва в моменте с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» в поединке 14-го тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.
По мнению комиссии, рефери ошибся, не указав на точку в моменте на 56-й минуте встречи. Защитник краснодарцев Александр Мартынович, по мнению экспертов, сфолил в том эпизоде на игроке «сине-бело-голубых».
Напомним, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака отпраздновали волевую победу со счетом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Краснодар, Владимир Москалёв
ай.. дык я смотрю - зенит в кажном маче засуживают а плачутся на судейкин беспредел - хрюнделя.. )))
Оргвыводы будут? Или "Ой, вы что, мы же так без судей останемся!"?