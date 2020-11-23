Соболев перенесёт операцию и пропустит несколько месяцев

Центральный форвард московского «Спартака» Александр Соболев, получивший травму колена, в ближайшее время перенесет операцию. Об этом сообщил в своем «Телеграме» журналист Иван Карпов.

Согласно данным источника, хирургическое вмешательство будет поведено в одной из больниц Рима. По предварительным прогнозам, 23-летний нападающий успеет восстановиться к марту, когда возобновится сезон Премьер-лиги после зимнего перерыва.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Соболев провел 12 поединков, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в РПЛ после 15 сыгранных туров.