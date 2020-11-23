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«Зенит» поздравил Даниила Медведева с триумфом на Итоговом чемпионате АТР

23 Ноября 2020, 08:53,

Global Look Press

Пресс-служба петербургского «Зенит» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Итоговом чемпионате АТР, состоявшемся в Лондоне.

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!», - говорится в сообщении пресс-службы петербургского коллектива в «Инстаграме».

Напомним, что в финальном поединке соревнований Медведев отпраздновал победу над австрийским теннисистом Домиником Тимом со счетом 2:1 (4:6, 7:6, 6:4).

«Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России после 15 сыгранных туров. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Даниил Медведев
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