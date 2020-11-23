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«Ростов» опубликовал фотографию Карпина в ярком парике

23 Ноября 2020, 08:14,

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Пресс-служба «Ростова» представила новый пост в «Инстаграме». Клуб опубликовал фотографию главного тренера команды Валерия Карпина в ярком парике, который по форме напоминает прическу полузащитника команды Хорена Байрамяна.

«Додумывайте сами», - подписала пост пресс-служба ростовского коллектива.

Напомним, что в поединке 15-го тура российской Премьер-лиги Байрамян забил два гола в ворота «Ростова». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Благодаря вчерашней победе подопечные Валерия Карпина набрали 26 баллов и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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