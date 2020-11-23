«Ростов» опубликовал фотографию Карпина в ярком парике

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23 Ноября 2020, 08:14,
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Пресс-служба «Ростова» представила новый пост в «Инстаграме». Клуб опубликовал фотографию главного тренера команды Валерия Карпина в ярком парике, который по форме напоминает прическу полузащитника команды Хорена Байрамяна.
«Додумывайте сами», - подписала пост пресс-служба ростовского коллектива.
Напомним, что в поединке 15-го тура российской Премьер-лиги Байрамян забил два гола в ворота «Ростова». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Благодаря вчерашней победе подопечные Валерия Карпина набрали 26 баллов и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Валерий Карпин