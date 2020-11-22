Хацкевич: «Опасности Бикфалви не представлял. То же самое могу сказать по Эль Кабиру»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (0:0).

- Если первый тайм был более организованным со стороны обеих команд, какая-то дисциплина игровая была, были подходы у одной команды и другой, хорошо использовали фланги, доставляли мяч в штрафную, стандартные положения. Да, где-то в концовке не хватило, последний пас, предпоследний рас у нашей команды. Где-то надо было использовать средние и дальние удары. Искали моменты больше там развести и использовать фланги.

Что касается второго тайма, то здесь уже такой футбол ниже среднего уровня в исполнении как нашей команды, так и «Урала». Очень много было брака. Понятно, что после сборных. Даже на примере того же Зурико, тяжело ему было во втором тайме, столько брака. Он в таких ситуациях очень хорошо разгоняет наши атаки. Понятно, что после сборной и физическое, и функциональное состояние… Они потренировались только вчера с нами, плюс погодные условия, тоже тяжело. Поэтому второй тайм бескомпромиссный, без центра поля. Все-таки «Урал» за счет где-то более опытных футболистов в концовке прижал нас, но игра на ноль, мы уже одно очко заработали.

- Сегодняшняя ничья - это приобретение одного очка или потеря двух?

- Можно играть вничью два-три матча. Каждая победа все равно приносит и больше удовлетворения, и больше очков. По сегодняшней игре результат закономерен.

- Последние 10 минут «Урал» закрыл «Ротор» на своей половине. Это вопрос физической формы, погоды или какой-то другой фактор?

- «Урал» - более опытная команда, где-то они более спокойно начали контролировать мяч на последних минутах. И где-то, может быть, у нас не так сработали замены. Микелтадзе более-менее вошел в игру, был момент у него, то Серченков больше прижался к нашим воротам. За счет этого и Кулаков начал приближаться, здесь уже нам не хватило именно агрессии вперед. Функционально вроде ребята все нормально выдержали, те, кто вместе с нами работали этот период. Те, кто вернулись со сборной, Степанов был не так активен во втором тайме, потому что тоже с нами проел одну тренировку. И Зурико, это те игроки, этот фланг достаточно активен у нас обычно. Но в этом матче если по первому тайму еще была активность, то во втором тайме, может быть, им не хватило, потому что они были в сборных.

- Вы с постоянным упорством выпускаете на замену Микелтадзе. Не пора ли дать шанс Саплинову?

- Это все идет от тренировочного процесса, как человек тренируется. Если он не готов на тренировках, то не будет готов в игре. В игре совершенно другой ритм, динамика другая. Александр пропустил очень много, он приехал к нам с травмой, не тренировался до этого где-то месяц. Потом тот же коронавирус. Функциональной базы нету, сейчас уже когда и погодные условия, и поля тяжелые, когда нет функциональной базы, то тяжело даже выходить на 15-20 минут.

- Понравилось ли как по Эрику Бикфалви работали Кожемякин и Кверквелия? Удалось ли вашей обороне разрушить взаимодействие ударной связки его и Эль Кабира?

- Бикфалви достаточно всегда играет эффективно в атаке. Но сегодня было видно, что он тоже после сборной вернулся. Наверное, он тоже не в том состоянии, которое хотелось бы как тренерам команды «Урал», так и самому Бикфалви. Здесь опасности Бикфалви не представлял. То же самое могу сказать по Эль Кабиру. Да, он доставлял мяч в штрафную, но обычно он идет в обыгрыш, обостряет игру. Сегодня этого не было. Но это и заслуга наших защитников, опорных.