Матвеев: «Сейчас никакие линии не требуют усиления, надо доиграть эту часть чемпионата»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (0:0).

- Итоговый счет 0:0, было много борьбы и единоборств, огромное желание, что у одной команды, что у другой сегодня увезти три очка. Мы хотели победить, и «Ротор», наверное, хотел одержать первую домашнюю победу. Создали в конце хорошие два момента, попали в штангу. К сожалению, не всё получилось в наших атакующих действиях. Итог 0:0, что есть, то есть.

- Ближе к концу матча стало очевидно, что «Урал» ничья не устраивает, команда может и хочет добиться большего. Почему вы добавили в активности так поздно?

- Не знаю. Может быть, «Ротор» подсел. Поле сегодня было достаточно тяжелое, снег всю игру шел, поэтому сложно сказать. Хотелось победить, и в конце были моменты и предпосылки для хорошей игры.

- Какие линии требуют сейчас усиления?

- Сейчас никакие линии, надо доиграть эту часть чемпионата, а там уже сидеть и думать, что нам надо. Тут главное не ломать, а выстраивать. Где-то добавлять обязательно нужно.

- Результат для вас - потеря двух очков или приобретение одного?

- Я думаю, потеря двух очков.