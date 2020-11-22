Матвеев: «Сейчас никакие линии не требуют усиления, надо доиграть эту часть чемпионата»

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22 Ноября 2020, 20:17,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (0:0).
- Итоговый счет 0:0, было много борьбы и единоборств, огромное желание, что у одной команды, что у другой сегодня увезти три очка. Мы хотели победить, и «Ротор», наверное, хотел одержать первую домашнюю победу. Создали в конце хорошие два момента, попали в штангу. К сожалению, не всё получилось в наших атакующих действиях. Итог 0:0, что есть, то есть.
- Ближе к концу матча стало очевидно, что «Урал» ничья не устраивает, команда может и хочет добиться большего. Почему вы добавили в активности так поздно?
- Не знаю. Может быть, «Ротор» подсел. Поле сегодня было достаточно тяжелое, снег всю игру шел, поэтому сложно сказать. Хотелось победить, и в конце были моменты и предпосылки для хорошей игры.
- Какие линии требуют сейчас усиления?
- Сейчас никакие линии, надо доиграть эту часть чемпионата, а там уже сидеть и думать, что нам надо. Тут главное не ломать, а выстраивать. Где-то добавлять обязательно нужно.
- Результат для вас - потеря двух очков или приобретение одного?
- Я думаю, потеря двух очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев