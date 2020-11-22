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«Динамо» не интересуется Черышевым

22 Ноября 2020, 19:29,

Евро-Футбол.Ру

Московское «Динамо» не интересуется полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале, в «Динамо» доверяют Даниилу Лесовому, который перешёл в московский клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Динамо» считает нецелесообразным вкладывать деньги в возрастного футболиста.

Лесовой присоединился к «Динамо» в сентябре, за это время он успел сыграть девять матчей за московский клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После пятнадцати туров «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Денис Черышев, Даниил Лесовой
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