«Динамо» не интересуется Черышевым

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22 Ноября 2020, 19:29,
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Московское «Динамо» не интересуется полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.
Как сообщает журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале, в «Динамо» доверяют Даниилу Лесовому, который перешёл в московский клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Динамо» считает нецелесообразным вкладывать деньги в возрастного футболиста.
Лесовой присоединился к «Динамо» в сентябре, за это время он успел сыграть девять матчей за московский клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
После пятнадцати туров «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Денис Черышев, Даниил Лесовой