«Динамо» не интересуется Черышевым

Московское «Динамо» не интересуется полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале, в «Динамо» доверяют Даниилу Лесовому, который перешёл в московский клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Динамо» считает нецелесообразным вкладывать деньги в возрастного футболиста.

Лесовой присоединился к «Динамо» в сентябре, за это время он успел сыграть девять матчей за московский клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После пятнадцати туров «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.