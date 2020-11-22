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22 Ноября 2020, 18:57,
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Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава получил повреждение в матче против «Локомотива» (0:1) и был заменен в первом тайме.
Как сообщает пресс-служба «Арсенала», футболист прошел медицинское обследование. У Григалавы диагностирован ушиб грудной клетки. Костных повреждений и травм внутренних органов не выявлено.
31-летний грузин в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за «Арсенал», но голевыми действиями не отметился. Контракт Григалавы с туляками рассчитан до конца нынешнего сезона.
После пятнадцати туров «Арсенал» с тринадцатью очками занимает двенадцатое место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Тула, Гиа Григалава