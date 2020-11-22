Хацкевич: «Что-то менять надо. Решили поменять расположение скамейки запасных»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, дома хотелось брать максимум очков, но на ноль сыграл уже - хорошо. Впереди в первом тайме было мало моментов, во втором - больше. Атакующего потенциала не хватило.

- Обычно в домашних матчах скамейка запасных у «Ротора» была с правой стороны. Сегодня она была с другой стороны. В этом стоит что-то искать или случайно получилось?

- Что-то менять надо. Решили поменять наше расположение и запасных. Это, как говорится, наше решение было. Дома первое очко, значит, пошло на пользу.