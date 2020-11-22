Хацкевич: «Что-то менять надо. Решили поменять расположение скамейки запасных»

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22 Ноября 2020, 18:47,
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Конечно, дома хотелось брать максимум очков, но на ноль сыграл уже - хорошо. Впереди в первом тайме было мало моментов, во втором - больше. Атакующего потенциала не хватило.
- Обычно в домашних матчах скамейка запасных у «Ротора» была с правой стороны. Сегодня она была с другой стороны. В этом стоит что-то искать или случайно получилось?
- Что-то менять надо. Решили поменять наше расположение и запасных. Это, как говорится, наше решение было. Дома первое очко, значит, пошло на пользу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ротор, Александр Хацкевич