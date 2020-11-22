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Матвеев: «Могли увезти три очка при благоприятном раскладе»

22 Ноября 2020, 18:43,

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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поле достаточно тяжелое было, на нем было сложно созидать. Хотя в конце создали два момента, один стопроцентный, когда мяч попал в штангу. Могли увезти три очка при благоприятном раскладе.

- С чем связан тот факт, что было очень много борьбы, разговоров с арбитрами и как следствие желтых карточек?

- Эмоции перехлестывают, хотели победить, хотели выиграть, поэтому от большого желания это сделать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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