Матвеев: «Могли увезти три очка при благоприятном раскладе»

|
22 Ноября 2020, 18:43,
|
|
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Поле достаточно тяжелое было, на нем было сложно созидать. Хотя в конце создали два момента, один стопроцентный, когда мяч попал в штангу. Могли увезти три очка при благоприятном раскладе.
- С чем связан тот факт, что было очень много борьбы, разговоров с арбитрами и как следствие желтых карточек?
- Эмоции перехлестывают, хотели победить, хотели выиграть, поэтому от большого желания это сделать.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев