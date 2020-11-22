Рыков: «Мы превзошли «Ротор», у них ни одного момента не было»

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22 Ноября 2020, 18:37,
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Лучший футболист матча «Ротор» - «Урал» (0:0) Владимир Рыков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Как вам в целом игра? Кажется, что результатом «Урал» остался не очень довольным?
- Конечно, по моментам мы превзошли соперника, у них ни одного момента не было. У нас было больше моментов и подходов, и стандартов, и в штангу попадали. Хотелось выиграть, счет не по игре, у нас было больше желания.
- Что стало причиной такого результата? Сугубо невезение или что-то еще?
- Наверное, наше мастерство, что мы не сумели реализовать наши моменты, которые были. А так я думаю, что всё правильно делали, контролировали мяч, доводили на фланги, подавали. Старались это делать.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Владимир Рыков