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Рыков: «Мы превзошли «Ротор», у них ни одного момента не было»

22 Ноября 2020, 18:37,

Global Look Press

Лучший футболист матча «Ротор» - «Урал» (0:0) Владимир Рыков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вам в целом игра? Кажется, что результатом «Урал» остался не очень довольным?

- Конечно, по моментам мы превзошли соперника, у них ни одного момента не было. У нас было больше моментов и подходов, и стандартов, и в штангу попадали. Хотелось выиграть, счет не по игре, у нас было больше желания.

- Что стало причиной такого результата? Сугубо невезение или что-то еще?

- Наверное, наше мастерство, что мы не сумели реализовать наши моменты, которые были. А так я думаю, что всё правильно делали, контролировали мяч, доводили на фланги, подавали. Старались это делать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Владимир Рыков
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