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Всё бывает в первый раз: «Ротор» наконец-то не проиграл дома

22 Ноября 2020, 18:26,

Global Look Press

В матче команд из городов-миллионеров встречались «Ротор» и «Урал».

Протокол игры  
Ротор 0:0 Урал
Чондрич Йосип Кожемякин Олег   36' Гогуа Седрик Кверквелия Соломон Степанов Данил   32' Фламарион Алейник Олег Жигулёв Илья   78' Давиташвили Зурико   62'   66' (Серченков Сергей (   66') Понсе Андрес Муллин Камиль   72' (Микелтадзе Бека (   72')
Запасные: Манучарян Армен Николаев Олег Матрикарди Патрисио Довбня Александр Песегов Евгений Саплинов Александр Кипиани Николай
Помазун Илья Кулаков Денис Августиняк Рафал Рыков Владимир Калинин Игорь   44' Мишкич Даниэль Йовичич Бранко   55' Ефремов Дмитрий   65' (Подберёзкин Вячеслав (   65') Бикфалви Эрик   28' Эль Кабир Отман   83' (Шаболин Артём (   83') Погребняк Павел   76' (Панюков Андрей (   76')
Запасные: Герасимов Алексей Годзюр Ярослав Татаринов Евгений Золотов Николай Бавин Юрий Караев Давид Евсеев Алексей Гусейнов Айхан Магомадов Чингиз
22 ноября. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

«Урал» в предыдущих двух турах выступил успешно, одержав над «Уфой» долгожданную победу и отобрав очки у «Спартака». Соответственно, подопечные Юрия Матвеева могли немного перевести дух после неприятных серий – безвыигрышной и безголевой. Что касается «Ротора», то он обзавёлся свой первой победой аж в 12-м туре, зато какой – в гостях над лигочемпионским «Локомотивом». Теперь волгоградцы нацеливались на слом негативной тенденции домашних поражений подряд. В турнирном плане команде Александра Хацкевича требовалась именно победа, поскольку она отставала от спасительного места на немалые пять очков.

«Ротор» в большинстве матчей играет от обороны с расчётом на контратаки – Хацкевич объясняет это недостаточными ресурсами для построения позиционной игры в нападении. «Урал» же, наоборот, больше стремится к владению мячом, что следует из статистики и слов Матвеева. Так что рисунок игры по крайней мере до первого забитого мяча был ясен: гости атакуют первыми, а хозяева, если получается, вторыми. Явных моментов в первом тайме недоставало – команды создали по одному серьёзному шансу. Давиташвили крутил мяч в дальний угол, откуда его выудил Помазун, а Погребняку не хватило точности на втором этаже. Как ни странно, в первом тайме игравший от обороны «Ротор» значительно превзошел своего соперника по числу ударов. Но несмотря на дефицит ярких эпизодов, игра смотрелась. И хозяева, и гости хорошо настроились, так что по самоотдаче вопросы к футболистам вряд ли были. Немалое количество жёлтых карточек тоже говорит само за себя.

Во втором тайме команды подравнялись по владению мячом. Возможно, игроки «Урала» несколько подсели физически, хотя это спорное утверждение, поскольку концовка осталась за гостями. Вала моментов по-прежнему не возникало, но напряжение и накал держались на уровне. Опасными ударами команды обменялись в районе 60-й минуте. Сначала Муллин нанёс хлёсткий выстрел с правого полуфланга в ближний угол – Помазун не подкачал и сделал сэйв. Через три минуты обыгравшийся с Бикфалви Эль-Кабир метил тоже в ближний угол и не попал в цель. Вскоре хозяева захотели пенальти, и пошла проверка по линии ВАР. Видеоассистенты правильно определили, что мяч после тычка Алейника прилетел не в штрафной гостей не в руку, а в туловище игроку «Урала».

Матч в умеренном темпе катился к нулевой ничьей, но на 83-й минуте был взорван двумя моментами Панюкова в течение одной атаки. Кулаков сделал привычный навес с правого фланга, а Панюков на ближней штанге угодил мячом в Чондрича, после чего добил мяч в штангу. В добавленное время ещё Мишкич издали пробил низом совсем рядом с левой штангой. Учитывая этот комплекс шансов, «шмели» могут быть сильнее недовольны ничьей. Как мы уже отмечали, волгоградцам победа в отчётном матче больше требовалась с точки зрения турнирной таблицы. Впрочем, остающийся глубоко в зоне вылета «Ротор» может утешать себя тем, что впервые в свой нынешний заход в Премьер-лигу хотя бы не проиграл в родных стенах.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Урал, Ротор, РПЛ, Чемпионат России
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