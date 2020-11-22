Казаков – о селекции ЦСКА: «Страшно представить, что говорили бы болельщики «Спартака», если бы их клуб купил Гаийча, Эджуке и Фукса»

Комментатор Илья Казаков в своём телеграм-канале лестно отозвался о работе главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

«Страшно подумать, что говорили бы про селекцию болельщики «Спартака», если бы их клуб купил Гаийча, Эджуке и Фукса. Гончаренко выиграл первый круг даже с такой атакой», - написал Казаков.

ЦСКА после первого круга занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 32 очка.

В Лиге Европы дела у «армейцев» идут не лучшим образом, после трёх сыгранных матчей в активе ЦСКА лишь два очка и последнее место в турнирной таблице группы K, но отрыв от лидера составляет всего три зачетных балла.