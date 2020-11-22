Матвеев: «Лазарет у нас опустел, только два человека там сейчас находятся»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы редкая команда, которая в эту паузу для сборных позволила себе выездные сборы. Расскажите, как прошли мероприятия в Ставропольском крае?

- Да, выехали в город Железногорск, провели недельный сбор, погода позволяла, условия были достаточно хорошими, поэтому в плановом режиме провели сбор.

- Над чем работали и чему уделяли внимание, если не секрет?

- Не секрет, уделяли внимание футболу, атаке, обороне, переходам. Жалко, что не весь состав смог уехать на сборы, были сборники и больные. Но те, кто был, тренировались.

- У вас вообще до этой паузы был внушительный лазарет. Как он выглядит сейчас, и когда нам ждать травмированных?

- Да, лазарет у нас опустел, только два человека там сейчас находятся. Остальные ребята работают в общей группе. Разное количество времени, поэтому все находятся в разном физическом состоянии.