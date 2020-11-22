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Хацкевич объяснил проведение тренировок на «Волгоград-Арене»

22 Ноября 2020, 16:24,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После игры с тульским «Арсеналом» ребята получили три дня выходных, потом собрались и работали в одноразовом режиме, провели контрольную игру с «Ротором-2». С этой недели начали целенаправленно готовиться.

- Вы за это время сменили тренировочное поле, и команда сейчас тренируется непосредственно на «Волгоград-Арене».

- Все зависит от погодных условий, поэтому то поле, где мы работали, оно без подогрева, поэтому мы перешли на «Волгоград-Арену».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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