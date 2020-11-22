​ЦСКА – лидер чемпионата России после первого круга

В чемпионате России потихоньку завершается первый круг. Сыграны ещё не все матчи, но уже ясно, что лидером на экваторе турнирной дистанции является ЦСКА. В пятнадцати матчах «армейцы» набрали 32 очка (десять побед, две ничьи, три поражения).

На втором месте первый круг завершил «Зенит», который имеет на один балл меньше, чем ЦСКА (девять побед, четыре ничьи, два поражения). Тройку лучших команд Премьер-лиги пока замыкает «Спартак», отставание которого от лидера измеряется тремя баллами (восемь побед, пять ничьих, два поражения).

До конца 2020 календарного года в Премьер-лиге России пройдёт ещё четыре тура.