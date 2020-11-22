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​«Зенит» отметил 40 лет с момента завоевания первых медалей

22 Ноября 2020, 13:51,

Global Look Press

Пресс-служба «Зенита» в Twitter отметила сорокалетие с момента завоевания командой первых медалей в истории клуба. В 1980 году питерцы стали бронзовыми призёрами чемпионата СССР. Бронза была оформлена «Зенитом» именно в этот день – 22 ноября.

 

Напомним, в субботу «Зенит» потерял очки в Грозном, сыграв вничью с «Ахматом» со счётом 2:2. Команда Сергея Семака на текущий момент делит место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с ЦСКА, однако армейцы свой матч пятнадцатого тура ещё не провели.

В двух последних сезонах «Зенит» становился чемпионом России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
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