Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Составлена сборная самых дорогих российских футболистов, не сыгравших за сборную

22 Ноября 2020, 00:42,

Global Look Press

Эксперты из transfermarkt составили сборную самых дорогих российских футболистов, которые пока ещё ни разу не сыграли за национальную сборную, передаёт «Матч ТВ» в Telegram.

На воротах этой символической сборной расположился Сафонов, оценочная стоимость которого составляет 11 миллионов. В обороне действуют Чернов (2,8 млн), Чистяков (2,5 млн), Осипенко (1,5 млн) и Скопинцев (3,5).

Средняя линия состоит из Уткина (3 млн), Умярова (2,5 млн), Жемалетдинова (3,5 млн), Сулейманова (10) и Лесового (2,5), а на острие атаки расположился Игнатьев (6 млн).

Все эти футболисты будут стараться дебютировать в сборной России в 2021 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Иван Игнатьев
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