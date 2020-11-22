​Составлена сборная самых дорогих российских футболистов, не сыгравших за сборную

Эксперты из transfermarkt составили сборную самых дорогих российских футболистов, которые пока ещё ни разу не сыграли за национальную сборную, передаёт «Матч ТВ» в Telegram.

На воротах этой символической сборной расположился Сафонов, оценочная стоимость которого составляет 11 миллионов. В обороне действуют Чернов (2,8 млн), Чистяков (2,5 млн), Осипенко (1,5 млн) и Скопинцев (3,5).

Средняя линия состоит из Уткина (3 млн), Умярова (2,5 млн), Жемалетдинова (3,5 млн), Сулейманова (10) и Лесового (2,5), а на острие атаки расположился Игнатьев (6 млн).

Все эти футболисты будут стараться дебютировать в сборной России в 2021 году.