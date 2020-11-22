​Составлена сборная самых дорогих российских футболистов, не сыгравших за сборную

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22 Ноября 2020, 00:42,
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Эксперты из transfermarkt составили сборную самых дорогих российских футболистов, которые пока ещё ни разу не сыграли за национальную сборную, передаёт «Матч ТВ» в Telegram.
На воротах этой символической сборной расположился Сафонов, оценочная стоимость которого составляет 11 миллионов. В обороне действуют Чернов (2,8 млн), Чистяков (2,5 млн), Осипенко (1,5 млн) и Скопинцев (3,5).
Средняя линия состоит из Уткина (3 млн), Умярова (2,5 млн), Жемалетдинова (3,5 млн), Сулейманова (10) и Лесового (2,5), а на острие атаки расположился Игнатьев (6 млн).
Все эти футболисты будут стараться дебютировать в сборной России в 2021 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Иван Игнатьев